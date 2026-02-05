Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 19:49

«Мама ЮИД» Федулова умерла на 86-м году жизни

MK.RU: умерла экс-председатель Всесоюзной пионерской организации Федулова

Алевтина Федулова Алевтина Федулова Фото: Валентин Гревцов/РИА Новости
Советский партийный деятель, многолетний председатель Всесоюзной пионерской организации и один из идейных вдохновителей детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» (ЮИД) Алевтина Федулова скончалась в возрасте 85 лет, сообщили в MK.RU со ссылкой на Международный союз детских общественных организаций. Причины смерти не уточнялись

Известно, что Федулова на протяжении 12 лет возглавляла пионерскую организацию. Она также занимала пост секретаря ЦК ВЛКСМ и председателя Комитета советских женщин.

Ранее в возрасте 89 лет скончалась советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. Она получила широкую известность как ведущая первых выпусков КВН. Также ведущая была знакома зрителям по работе в популярных детских и молодежных программах, таких как «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и «Веселые нотки».

До этого стало известно о смерти народного артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга Владислава Чернушенко — он умер в возрасте 90 лет. В пресс-службе петербургской капеллы, бессменным худруком которой он был с 1974 года, отметили, что артист скончался в результате тяжелой болезни.

