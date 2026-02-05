«Мама ЮИД» Федулова умерла на 86-м году жизни

Советский партийный деятель, многолетний председатель Всесоюзной пионерской организации и один из идейных вдохновителей детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» (ЮИД) Алевтина Федулова скончалась в возрасте 85 лет, сообщили в MK.RU со ссылкой на Международный союз детских общественных организаций. Причины смерти не уточнялись

Известно, что Федулова на протяжении 12 лет возглавляла пионерскую организацию. Она также занимала пост секретаря ЦК ВЛКСМ и председателя Комитета советских женщин.

