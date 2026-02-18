Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска Врачи в Новосибирске нашли у юноши почку размером с пятилитровую бутыль

Врачи обнаружили у 17-летнего жителя Новосибирска почку, достигшую размеров пятилитровой бутылки и занимавшую практически всю брюшную полость, сдавливая соседние органы, сообщает Telegram-канал «Лента дня». При этом юноша не жаловался на состояние и чувствовал себя здоровым, патологию нашли случайно.

Медики назвали образование «бомбой замедленного действия», так как любой удар в живот мог спровоцировать его разрыв. Хирурги в течение четырех суток проводили дренирование скопившейся жидкости, после чего удалили измененную почку. В настоящее время состояние пациента улучшается.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Кузбасса сообщили об успешной операции, в ходе которой сосудистые хирурги извлекли из пациента тромб необычайной длины — 50 сантиметров. Житель города Юрги поступил в больницу с острой ишемией правой нижней конечности: нога имела бордовый оттенок, была ледяной на ощупь и вызывала сильные болевые ощущения.

Кроме того, акушер-гинеколог саратовской областной клинической больницы Кристина Сушко рассказала об уникальном в своей практике случае удаления кистомы размером 40 сантиметров у молодой пациентки. Врач подчеркнула, что угроза здоровью женщины миновала.