Врач развеяла главный миф о причинах цирроза печени

Цирроз печени может развиться даже у тех, кто не злоупотребляет алкоголем, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен. По ее словам, вирусные гепатиты и аутоиммунные заболевания также могут стать причиной заболевания.

Существует распространенное заблуждение, что цирроз развивается исключительно из-за алкогольных напитков. Однако это лишь одна из причин. Да, длительное злоупотребление спиртным существенно повышает риск, но не менее значимыми факторами являются хронические вирусные гепатиты B и C, неалкогольная жировая болезнь печени на фоне ожирения и сахарного диабета, аутоиммунные процессы, наследственные нарушения обмена. Иными словами, цирроз может возникнуть и у человека, который вовсе не употребляет алкоголь, — предупредила Сластен.

Ранее гепатолог Нурия Дианова заявила, что антибиотики, жиросжигающие препараты и нестероидные противовоспалительные средства могут негативно влиять на работу печени, повышая риск развития лекарственного гепатита. По ее словам, опасность существенно возрастает при несоблюдении дозировки и других ошибках в применении лекарств.