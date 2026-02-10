Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 15:50

Стало известно, какие препараты сильнее всего вредят печени

Гепатолог Дианова: жиросжигающие препараты нарушают работу печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Антибиотики, жиросжигающие и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) нарушают работу печени и увеличивают вероятность развития лекарственного гепатита, заявила «Вечерней Москве» гепатолог Нурия Дианова. Риски существенно возрастают при неправильной дозировке и других ошибках приема медикаментов.

Лидером по токсическому воздействию на печень в этом списке являются НПВП. Передозировка может привести к желтухе, а затем к острой печеночной недостаточности. В этом случае человеку требуются помощь медиков и длительное лечение, чтобы стабилизировать состояние, — предупредила Дианова.

Она подчеркнула, что лекарственный гепатит впоследствии может привести к фиброзу печени — образованию рубцовой ткани. Последнее, в свою очередь, может обернуться циррозом. Врач добавила, что негативный эффект от вышеуказанных препаратов могут усугубить генетика, алкоголь и прием других медикаментов.

Ранее гепатолог Сергей Вялов опроверг популярный миф о необходимости регулярного очищения печени и кишечника. По его словам, эти органы прекрасно справляются с очищением самостоятельно, а активное вмешательство может принести больше вреда, чем пользы.

