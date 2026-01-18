Врач развеял популярный миф о печени и кишечнике Гепатолог Вялов: печень и кишечник не надо регулярно очищать

Гепатолог и гастроэнтеролог Сергей Вялов в разговоре с Aif.ru опроверг популярный миф о необходимости регулярного очищения кишечника и печени. По его словам, эти органы прекрасно справляются с очищением самостоятельно, а активное вмешательство может принести больше вреда, чем пользы.

После первой же трапезы кишечник вновь начнет наполняться соответствующим содержимым — собственно, он для этого и предназначен, — пояснил Вялов.

Врач отметил, что если бы организму требовалась внешняя помощь для очистки, он бы сам выработал соответствующий механизм. Печень, например, является естественным и эффективным фильтром, не нуждающимся в дополнительных процедурах. Что касается кишечника, то методы, часто используемые для его очищения — гидроколонотерапия, слабительные, клизмы и строгие диеты — технически приводят к его опорожнению, но не несут никакой реальной пользы для здоровья, пояснил специалист.

Вместо небезопасного «очищения» врач порекомендовал сосредоточиться на поддержании здорового образа жизни и сбалансированного питания.

