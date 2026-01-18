Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 18:45

Врач развеял популярный миф о печени и кишечнике

Гепатолог Вялов: печень и кишечник не надо регулярно очищать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Гепатолог и гастроэнтеролог Сергей Вялов в разговоре с Aif.ru опроверг популярный миф о необходимости регулярного очищения кишечника и печени. По его словам, эти органы прекрасно справляются с очищением самостоятельно, а активное вмешательство может принести больше вреда, чем пользы.

После первой же трапезы кишечник вновь начнет наполняться соответствующим содержимым — собственно, он для этого и предназначен, — пояснил Вялов.

Врач отметил, что если бы организму требовалась внешняя помощь для очистки, он бы сам выработал соответствующий механизм. Печень, например, является естественным и эффективным фильтром, не нуждающимся в дополнительных процедурах. Что касается кишечника, то методы, часто используемые для его очищения — гидроколонотерапия, слабительные, клизмы и строгие диеты — технически приводят к его опорожнению, но не несут никакой реальной пользы для здоровья, пояснил специалист.

Вместо небезопасного «очищения» врач порекомендовал сосредоточиться на поддержании здорового образа жизни и сбалансированного питания.

Ранее заведующая женской консультацией Красногорской больницы Минздрава Московской области Мария Стратонова назвала трихомониаз распространенной венерической инфекцией, часто протекающей бессимптомно. Заболевание поражает мочеполовую систему и повышает риск заражения половых партнеров. У женщин симптомы ярко выражены, у мужчин — менее заметны.

здоровье
советы
печень
кишечник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина хочет заключить соглашение по безопасности на минималках
Девочки-подростки избили сверстницу ради мести
Два человека погибли в страшном ДТП под Петербургом
«Будет восстановлено»: Дмитриев обрисовал будущее Гренландии
В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за 11 часов
Долги россиян по ЖКХ оцифруют
В Чили объявлена эвакуация населения из-за лесных пожаров
Азаров рассказал, почему Зеленскому выгоден режим ЧС на Украине
В одном из ЖК Киева замерзла канализация
В КНР пересмотрели экспорт редкоземельных металлов после «фокусов» Трампа
Во Франции призвали прекратить «паранойю» из-за России
«Это неприемлемо»: в Ирландии возмутились планами Трампа на Гренландию
Стирка и уборка: первые стиральные машины-полуавтоматы и пылесосы
Мерца жестко высмеяли после его заявления о болеющих немцах
Макрон взялся за «торговую базуку ЕС» против США
Инфекционист раскрыл, грозит ли России страшный аденовирус
Врач развеял популярный миф о печени и кишечнике
Добровольская, развод, мнение об СВО: как живет актер Ярослав Бойко
«Абсурдный характер»: в одной из стран ЕС заговорили о выходе из НАТО
Водителям разрешат показывать права через смартфон
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.