«Жгутиковые микроорганизмы»: названы симптомы опасной половой инфекции

Зуд и выделения в паху могут свидетельствовать о заражении трихомониазом — одной из самых распространенных половых инфекций, возбудителем которой являются жгутиковые микроорганизмы, заявила NEWS.ru заведующая женской консультацией Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области врач — акушер-гинеколог Мария Стратонова. По ее словам, это заболевание опасно своим бессимптомным течением.

Трихомониаз — одна из наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем, возбудителем которого является одноклеточный жгутиковый микроорганизм. Паразит локализуется преимущественно в мочеполовой системе. Болезнь известна своей способностью длительно протекать бессимптомно, что способствует заражению половых партнеров и распространению инфекции. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, трихомониаз занимает одно из первых мест среди протозойных заболеваний мочеполовой сферы, — пояснила Стратонова.

Она отметила, что клиническая картина болезни значительно различается в зависимости от пола пациента. По ее словам, у женщин инфекция чаще проявляется ярко: появляются обильные пенистые выделения желтовато-зеленого цвета, сильный зуд и жжение, а также болезненность при мочеиспускании и половом акте.

У женщин иногда отмечается покраснение слизистой, отечность и мелкоточечные кровоизлияния на стенках влагалища. У мужчин — легкий зуд, умеренные выделения из уретры, дискомфорт при мочеиспускании или после полового акта. При хроническом течении инфекция может не проявляться годами, — добавила Стратонова.

