Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 12:13

В Республике Алтай частные клиники перестали делать аборты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Клиника «Евромедцентр» в Республике Алтай стала последним частным учреждением, которое отказалось от проведения абортов, написал в Telegram-канале глава региона Андрей Турчак. По его словам, из 328 жительниц, которые обратились в 2025 году в госучреждения за направлением на прерывание беременности, примерно треть отказались от процедуры.

«Евромедцентр» стал последней частной клиникой, которая добровольно отказалась от проведения абортов в нашей республике. Благодарю за это ответственное решение. Рассчитываю, что сработали не предупреждения, а прежде всего здравый смысл и искренняя забота о будущем. <…> И это только начало. Число сохраненных беременностей растет, а значит мы на правильном пути, — сообщил Турчак.

Ранее правительство Смоленской области в рамках программы по поддержке рождаемости порекомендовало медучреждениям не проводить аборты женщинам без медицинских показаний. Губернатор Василий Анохин отметил, что речь идет не о прямом запрете, а о рекомендациях. При этом врачи активно взаимодействуют с женщинами, чтобы убедить их сохранить беременность.

аборты
клиники
Республика Алтай
гинекологи
Андрей Турчак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
В Башкирии родился ребенок с необычной аномалией
«Мимоза» без консервов: добавляю кальмары — салат выходит вкуснее и нежнее
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.