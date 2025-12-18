В Республике Алтай частные клиники перестали делать аборты

Клиника «Евромедцентр» в Республике Алтай стала последним частным учреждением, которое отказалось от проведения абортов, написал в Telegram-канале глава региона Андрей Турчак. По его словам, из 328 жительниц, которые обратились в 2025 году в госучреждения за направлением на прерывание беременности, примерно треть отказались от процедуры.

«Евромедцентр» стал последней частной клиникой, которая добровольно отказалась от проведения абортов в нашей республике. Благодарю за это ответственное решение. Рассчитываю, что сработали не предупреждения, а прежде всего здравый смысл и искренняя забота о будущем. <…> И это только начало. Число сохраненных беременностей растет, а значит мы на правильном пути, — сообщил Турчак.

Ранее правительство Смоленской области в рамках программы по поддержке рождаемости порекомендовало медучреждениям не проводить аборты женщинам без медицинских показаний. Губернатор Василий Анохин отметил, что речь идет не о прямом запрете, а о рекомендациях. При этом врачи активно взаимодействуют с женщинами, чтобы убедить их сохранить беременность.