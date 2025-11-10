Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:17

В Смоленской области нашли способ снизить число абортов

В Смоленской области предложили запретить аборты без медицинских показаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Смоленской области в рамках программы по поддержке рождаемости порекомендовало медицинским учреждениям не проводить аборты женщинам без медицинских показаний, сообщает ТАСС. Решение озвучено губернатором региона Василием Анохиным во время пресс-конференции в Москве.

Во-первых, мы начали работу с привлечением надзорных ведомств для исключения продажи препаратов по прерыванию беременности в аптеках без предписаний врача, — заявил Анохин.

По его словам, власти региона также договорились с государственными и частными клиниками о проведении абортов только при наличии медицинских оснований. Губернатор отметил, что речь идет не о прямом запрете, а о рекомендациях для медучреждений. При этом врачи активно взаимодействуют с женщинами, чтобы убедить их сохранить беременность.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила о необходимости индексации пособий по беременности для повышения стабильности семей. По ее данным, в 2026 году сумма выплат превысит 955 тысяч рублей, а на эти цели в бюджете заложено около 210 млрд рублей, что также поможет улучшить демографическую ситуацию.

