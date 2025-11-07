Женщина во время тренинга по подготовке к родам

В Госдуме объяснили необходимость повышения пособий по беременности Депутат Бессараб: индексация пособий по беременности повысит стабильность семей

Индексация пособий по беременности необходима, так как это позволит повысить стабильность семей, заявила «ФедералПресс» депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Она рассказала, что в 2026 году сумма пособий превысит 955 тысяч рублей.

Ежегодная индексация выплат по беременности и родам играет ключевую роль в поддержке семей. Повышение размера пособий обеспечивает стабильность доходов в важный период жизни женщины, позволяя ей сосредоточиться на заботе о здоровье и воспитании ребенка, — отметила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что на эти цели в бюджете заложили около 210 млрд рублей. По ее мнению, это также способствует улучшению демографической ситуации в стране.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что российские женщины в 2026 году смогут получать рекордные декретные выплаты — более 1,3 млн рублей. Такая сумма полагается матерям при многоплодной беременности, чей официальный доход за предыдущие два года был близок к предельной страховой базе.