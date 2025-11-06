Назван максимально возможный размер декретных в 2026 году Доцент Гиринский: максимальные декретные в 2026 году превысят 1,3 млн рублей

Российские женщины в 2026 году смогут получать рекордные декретные выплаты — более 1,3 млн рублей, заявил NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Такая сумма полагается матерям при многоплодной беременности, чей официальный доход за предыдущие два года был близок к предельной страховой базе. Для стандартного отпуска по беременности максимальное пособие составит свыше 955 тыс. рублей, отметил эксперт.

Максимальная сумма пособия зависит прежде всего от предельной страховой базы. <…> Однако многое зависит и от категории беременности и родов, так как максимальная величина по стандартной беременности и родам в сроках 140 дней будет равна чуть более 955 тыс. рублей. В случае многоплодной беременности при сроках, равных 194 дням, максимальный размер выплат превысит 1,3 млн рублей, — сказал Гиринский.

Эксперт отметил, что для получения максимальных выплат женщине необходимо иметь доход, близкий к установленным лимитам страховой базы за расчетный период. Только в этом случае можно рассчитывать на пособие в размере более миллиона рублей с учетом категории беременности и продолжительности декретного отпуска.

Ранее сообщалось, что новая форма господдержки для семей с детьми стартует в России с 2026 года. Речь идет о семейной налоговой выплате. Мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми.