12 августа 2025 в 05:15

В России предложили резко увеличить декретные

Ученый Ларионов призвал увеличить декретные на второго и третьего ребенка

Тест на беременность

В России следует увеличить декретные для роста рождаемости, заявил старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов в статье научного журнала «Проблемы прогнозирования». По его мнению, пособия должны компенсировать финансовые потери, с которыми сталкивается женщина, лишившись возможности работать, передает «Известия».

Ларионов посоветовал при появлении второго ребенка увеличить декретные до 60% от среднего дохода и выплачивать 2,5 года. А после появления третьего — до 80%, до трех лет. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет достигает 40% от среднего заработка. Минимальная выплата составляет девять тысяч рублей, максимальная — 69 тысяч.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что при рождении детей стоит списывать либо часть ипотечного долго, либо полностью, поскольку без решения жилищного вопроса невозможно говорить о росте рождаемости. Он также предложил внедрить возможность приобретения жилья в ипотеку без первоначального взноса, так как сегодня маткапитала часто не хватает, чтобы покрыть его.

До этого депутат Госдумы Нина Останина предположила, что социальное жилье является основным компонентом для решения вопроса обеспечения молодых семей в России жилплощадью. Власти должны выделять бюджетные средства для возведения подобных комплексов, в которых молодые люди смогут временно проживать, пояснила она.

