Многодетным родителям предложили назначить новую выплату

В Госдуме предложили радикально изменить систему поддержки многодетных семей, передает ТАСС со ссылкой на письмо главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой (СР) министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Новый законопроект предполагает увеличение выплат и продолжительности отпуска по уходу за третьим и последующими детьми.

Согласно предложению, размер пособия будет прогрессивно увеличиваться в зависимости от очередности ребенка. Для третьего ребенка планируется выплачивать 80% зарплаты до 3,5 лет, для четвертого — 90% до 4,5 лет, а для пятого и последующих — 100% среднего заработка до 5,5 лет. Отпуск смогут брать оба родителя, деля его между собой, с правом на частичную занятость.

Инициатива направлена на преодоление бедности и стимулирование рождаемости. Ожидается, что такие меры помогут многодетным семьям выйти из группы риска по бедности и укрепят институт семьи в России.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что российские женщины в 2026 году смогут получать рекордные декретные выплаты — более 1,3 млн рублей. Такая сумма полагается матерям при многоплодной беременности, чей официальный доход за предыдущие два года был близок к предельной страховой базе.