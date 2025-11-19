Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 02:44

Многодетным родителям предложили назначить новую выплату

Лантратова: любому родителю в декрете надо выплачивать полную зарплату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Госдуме предложили радикально изменить систему поддержки многодетных семей, передает ТАСС со ссылкой на письмо главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой (СР) министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Новый законопроект предполагает увеличение выплат и продолжительности отпуска по уходу за третьим и последующими детьми.

Согласно предложению, размер пособия будет прогрессивно увеличиваться в зависимости от очередности ребенка. Для третьего ребенка планируется выплачивать 80% зарплаты до 3,5 лет, для четвертого — 90% до 4,5 лет, а для пятого и последующих — 100% среднего заработка до 5,5 лет. Отпуск смогут брать оба родителя, деля его между собой, с правом на частичную занятость.

Инициатива направлена на преодоление бедности и стимулирование рождаемости. Ожидается, что такие меры помогут многодетным семьям выйти из группы риска по бедности и укрепят институт семьи в России.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что российские женщины в 2026 году смогут получать рекордные декретные выплаты — более 1,3 млн рублей. Такая сумма полагается матерям при многоплодной беременности, чей официальный доход за предыдущие два года был близок к предельной страховой базе.

Яна Лантратова
многодетные семьи
декретные
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников
Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно
Многодетным родителям предложили назначить новую выплату
Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге
Поведение Зеленского напугало партнеров Украины
Скончался олимпийский чемпион по стендовой стрельбе
В Крыму предостерегли Писториуса от неосторожных слов о России
Депутат призвал не допустить налоговых поблажек для одного типа компаний
Гороскоп на 19 ноября: Ракам — на шопинг, а Скорпионам — на тренировку!
В Раде заявили о бегстве министра энергетики с Украины
США приняли решение по продаже оборудования Украине для Patriot
Отказ от титула, слова о России, президентство на Украине: как живет Усик
Буланова и танцоры: так кто же кого предал, новые подробности конфликта
Лагерь беженцев в Ливане подвергся авиационной атаке
Итальянский суд вскоре решит судьбу обвиняемого в теракте на «Северных потоках»
В «Днепре» рассказали, сколько объектов уничтожил расчет «Мста-Б» за месяц
Глава офиса Зеленского срочно вылетел в европейскую страну
Массовая авария произошла в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.