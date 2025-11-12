Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:20

Лантратова предложила неожиданный способ научить детей безопасности

Лантратова призвала создать в России комиксы на тему взрывоопасных предметов

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родители, общественники и власти должны активнее рассказывать детям об угрозе взрывоопасных предметов, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с NEWS.ru, отреагировав таким образом на инцидент с взорвавшейся в руках мальчика купюрой в Красногорске. В качестве положительного примера она привела практику на новых территориях России, где используют специальные комиксы.

Говорите со своими детьми. Просто объясняйте им, какие есть опасности и угрозы. Это не значит, что что-то случится, это значит просто: «Предупрежден — значит вооружен». И вот это просвещение детей, оно крайне важно, — подчеркнула Лантратова.

Парламентарий отметила, что в регионах успешно применяются комиксы, которые в доступной форме объясняют виды угроз и правила поведения в опасных ситуациях. По ее словам, подобные материалы распространяются в учебных заведениях и позволяют информировать детей, не запугивая их.

Лантратова сообщила, что намерена подключить гражданских активистов и общественные организации к разработке аналогичных методических пособий. Кроме того, как председатель профильного комитета она планирует направить официальное обращение в Министерство просвещения.

В своем письме депутат предложит рассмотреть возможность включения данной тематики в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном». Она подчеркнула, что этот формат уже успешно используется для обсуждения с школьниками цифровых опасностей и деструктивных вызовов современности.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что инцидент с девятилетним мальчиком, лишившимся пальцев из-за купюры с бомбой в Красногорске, мог произойти по вине Службы безопасности Украины. По его словам, с первых дней специальной военной операции украинская сторона не гнушается подобными действиями.

