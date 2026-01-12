Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 12:50

Трое мужчин разозлились на владельцев бани и подожгли ее

В Омске полиция задержала троих мужчин по подозрению в поджоге бани

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полиция задержала троих жителей Омска по подозрению в поджоге бани на улице Демьяна Бедного, сообщили в УМВД России по региону. По предварительным данным, 39-летний мужчина проник на территорию объекта, облил помещение бензином и поджег его, после чего скрылся.

Следствие считает, что омичу помогали 41-летний организатор и 27-летний сообщник, которые обеспечивали наблюдение. В момент поджога в бане не находилось людей. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили две канистры из-под бензина объемом 5 и 10 литров.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Все трое подозреваемых находятся под запретом совершать определенные действия в качестве меры пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 21-летнего уроженца Мурманской области, который сжег автомобиль Mercedes-Benz на проспекте Медиков по указке мошенников. В ГУ МВД по городу сообщили, что молодой человек проник на крытую парковку, облил иномарку горючим и скрылся после начала пожара.

