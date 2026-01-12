Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 13:03

Домогался с ножницами и отверткой: на россиянок напали в Египте

Полиция Египта Полиция Египта Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Каире россиянка получила тяжелые травмы, спасаясь от насильника. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Злоумышленник с отверткой и ножницами

По данным портала Cairo24, 10 января злоумышленник проник в квартиру, где проживали три россиянки. Для того чтобы вскрыть замок на входной двери, мужчина использовал отвертку.

Попав в жилище, преступник увидел одну из девушек спящей на диване в гостиной. Он начал домогаться россиянки, но та проснулась и попыталась дать отпор насильнику. Тот в ответ начал угрожать одной пострадавшей железными ножницами.

Девушка смогла сбежать на балкон, после чего выпала с него, ударившись о землю. Известно, что квартира находилась на втором этаже и падение пострадавшей было не смертельным. У девушки диагностировали перелом бедра.

Планировал кражу

Издание со ссылкой на полицию региона отмечает, что инцидент произошел в Аль-Тагамоа — это собирательное название для нескольких новых районов на юго-востоке столицы Египта.

«В Аль-Тагамоа был арестован подозреваемый, который проник в квартиру, приставал к иностранным женщинам и стал причиной падения одной из них из окна», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом, согласно основной версии следствия, изначальным мотивом преступления была материальная нажива — он хотел обокрасть квартиру, но в моменте им овладели сексуальные импульсы. До того как проникнуть в квартиру, мужчина на протяжении нескольких часов преследовал своих жертв вплоть до подъезда, в котором находилась их квартира.

Ранее судим

В ходе расследования выяснилось, что две подруги пострадавшей вызвали полицию, которая немедленно прибыла и арестовала обвиняемого, признавшегося в совершении преступления.

Прокуратура решила направить его на судебно-медицинскую экспертизу для определения, употреблял ли он наркотики. Известно, что мужчина является уроженцем Каира и ранее уже был судим. Пока его арестовали на четыре дня, но в перспективе заключение под стражей может продолжиться вплоть до вынесения приговора.

По данным Telegram-канала «Плохие новости», мужчина также ранил и двух соседок пострадавшей. Они получили несколько ударов отверткой. Обе продолжают амбулаторное лечение.

происшествия
криминал
уголовные дела
изнасилования
насилие
Каир
Египет
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
