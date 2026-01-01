Застолье раздора: почему на Новый год люди чаще убивают и дерутся?

Криминолог Владимир Кудрявцев в YouTube-шоу «Заходит ученый в бар» объяснил, почему люди в праздники гораздо чаще совершают преступления из разряда побоев и убийств. В том числе это касается Нового года. NEWS.ru делится мнением эксперта.

«Заперты в пространстве с алкоголем»

По словам криминолога, этот эффект был открыт исследователями социологии преступности еще в 1980-х годах и актуален во всем мире. Когда Кудрявцев начал изучать российские графики по числу преступлений по упомянутым статьям, он предположил, что это бюрократические особенности работы полиции: преступления, нераскрытые с прошлого года, перекидывают на следующий. Но оказалось, что статистика отражает реальную картину.

«Куча людей оказываются запертыми в замкнутом пространстве с алкоголем, с людьми, которых они хорошо знают и которые для них важны. И это прямо вот „чашка Петри“, в которой будут развиваться конфликты, которые легко эскалируют до состояния самых непотребных драк», — объясняет криминолог.

При этом чаще всего убивают в состоянии алкогольного опьянения не те, кто совсем недавно перешагнул порог юности.

«После 30–32 лет линейно начинает расти число тех, кто совершает тяжкие преступления, когда пьяный. С возрастом, возможно, мы хуже переносим алкоголь. Либо люди постарше пьют по старинке — у себя на кухне, как раз в самой опасной ситуации. А люди помоложе, особенно из крупных городов, они употребляют алкоголь уже более цивилизованно — в баре, когда вокруг много внешнего контроля», — объясняет эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убивают и бьют не маргиналы

Кудрявцев отмечает, что в праздничные даты преступниками часто оказываются не представители так называемого маргинального контингента, для которых характерно противоправное поведение, а обычные граждане.

Криминолог отмечает, что риски довести конфликт до серьезных последствий гораздо вероятнее именно в домашних обстоятельствах, нежели где-то в общественном месте. В кафе или баре сцепившихся недоброжелателей скорее разнимут, чем в компании трех-четырех собутыльников.

«Убийство — это драка, которая зашла слишком далеко»

Кудрявцев поясняет, что в подобных ситуациях часто драки являются чем-то вроде «соревнований чести», когда человеку важно перед товарищами сохранить лицо после поступившего в его адрес оскорбления.

Часто участники конфликта даже не подозревают, что перепалка завершится чьей-то смертью.

«На самом деле большинство убийств — это просто драка, которая зашла очень далеко», — констатирует эксперт.

Кудрявцев добавил, что в России в среднем по статистике убивают девять человек на 100 тысяч населения. Это число резко сократилось с начала прошлого десятилетия. По словам криминолога, в 2010 году этот показатель держался на отметке 16-17 убитых на 100 тысяч населения.

