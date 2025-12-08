«Сломали нос»: мать обвиняемого в педофилии москвича просит о помощи

В Москве 11 декабря состоится заседание по делу в отношении местного жителя, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера против девочки 2016 года рождения. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

«Можно тебя поцеловать?»

Адвокат обвиняемого Евгений Кондауров предоставил NEWS.ru информационную справку по делу, в которой настаивает, что дело против его подзащитного было возбуждено незаконно. При этом он излагает обстоятельства инцидента, за которым последовало уголовное разбирательство.

«Фактические действия Шеянова Р. А. выразились в том, что, встретившись в подъезде многоквартирного жилого дома с малолетней […], он высказал в ее присутствии фразу: „Можно тебя поцеловать?“ Несмотря на общеизвестный факт, что поцелуй осуществляется через кожные покровы лица, не относящиеся к половым органам, сторона обвинения не сам поцелуй, а только высказывание о нем квалифицировала как оконченное преступление, развратные действия, как имеющие умысел на совершение развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии, и на пробуждение у нее интереса к сексуальным отношениям», — объясняет в своей справке адвокат Кондауров.

Мать попросила покормить кота

Мать подозреваемого Наталья Шеянова в соцсетях начала кампанию в поддержку сына. Она настаивает, что преступления, которое инкриминируют сыну, на самом деле «нет и не могло быть».

Наталья рассказала, что попросила взрослого сына покормить ее кота, пока ее не было дома. Но в тот же день сын перестал выходить на связь, из-за чего женщина забеспокоилась и сразу же позвонила племяннице, попросив наведаться к ней в квартиру.

«Следующим днем ближе к вечеру племянница сходила и обнаружила моего сына вместе с полицейскими в моей квартире. Избитого, с кровоподтеками из носа, с заплывшими глазами. Кинулась оказать ему медицинскую помощь. Полицейскими она была не допущена. Они ей сказали: „Передай мамаше, пусть является в суд к 13 часам“. И поторопились вывести моего сына», — рассказывает Наталья Шеянова в видеообращении.

Наталья рассказывает, что с заявлением на ее сына обратилась соседка — мать восьмилетней девочки, которая признана потерпевшей по делу.

«Арестовали его по заявлению мамы. Мой сын, войдя в подъезд, бубнил там чего-то. Девочке показалось. Пришла девочка домой, маме рассказала. Мама пришла в отделение и написала заявление, дословно: „Прошу найти мужчину, который вошел одновременно в подъезд с моей дочкой и предложил поцеловаться“», — рассказывает Наталья.

Избили и вымогали?

Наталья при этом утверждает, что сына сутки продержали в темной комнате без еды и воды, а также избили и вымогали имущество.

«Избивали его, сломали носовую перегородку, вымогали из него имущество — переписать третьим лицам в обмен на освобождение. И заставили написать отказ от адвоката по соглашению, преследуют свидетелей защиты, угрожают им, чтобы они отказались от показаний, иначе на них заведут уголовное дело», — говорит Наталья.

Адвокат Кондауров отмечает, что по жалобам со стороны защиты приходят «отписки».

«Были отписки: все законно и без нарушений, пишут. Ну как обычно. Без какой-либо проверки», — утверждает Кондауров.

Также адвокат уточняет, что представители потерпевшей не являются в суд.

«В суд не является, два раза уже. Вот 11.12.2025 следующее заседание, опять вызвана. Показания противоречивы с учетом оказываемого на нее давления», — убежден Кондауров.

