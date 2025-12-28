Новый год — 2026
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей

В Австралии 13 граждан обвинили в сексуальной онлайн-эксплуатации детей

Полиция Австралии Полиция Австралии Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Австралии 13 гражданам предъявили обвинения в сексуальной онлайн-эксплуатации детей с Филиппин, сообщила пресс-служба федеральной полиции. Правоохранителям удалось освободить 92 ребенка в возрасте от шести лет. Кроме того, на Филиппинах задержали 18 предполагаемых пособников.

В 2025 году на Филиппинах 92 ребенка были спасены от опасности, — сказано в сообщении.

Предполагается, что значительная часть клиентов, покупающих материалы с насилием над детьми на Филиппинах, — именно австралийцы. Это связывают с удобной логистикой: близким часовым поясом и прямыми перелетами из крупных австралийских городов.

Сержант-детектив Лиза Александер заявила, что австралийские преступники вносят чудовищный вклад в поддержание спроса на насилие над детьми на Филиппинах. Она подчеркнула, что полиция вместе с международными партнерами намерена жестко пресекать такие преступления и добиваться наказания виновных.

Жестокое обращение с детьми отвратительно и может оставить жертв с бременем на всю жизнь, — отметила Александер.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в администрировании интернет-сообществ с запрещенным контентом. 50-летнего мужчину обвиняют в распространении материалов с порнографическими изображениями детей.

Австралия
педофилия
дети
Филиппины
спасения
