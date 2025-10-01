Полиция задержала администратора интернет-групп для педофилов ГУ МВД по Петербургу сообщило о задержании администратора групп с детским порно

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в администрировании интернет-сообществ с запрещенным контентом, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 50-летний безработный житель города Окуловка обвиняется в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Задержание произошло в ходе оперативной командировки сотрудников угрозыска в Новгородскую область. Мероприятие проводилось в рамках ранее возбужденного уголовного дела, связанного с изготовлением и оборотом детской порнографии в Сети.

По полученной оперативной информации, задержанный осуществлял административные функции в нескольких сообществах социальной сети. В этих интернет-группах систематически размещались противоправные материалы с участием детей.

В процессе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли вещественные доказательства. Найденные два мобильных телефона и флеш-карта содержали информацию, которая имеет существенное значение для дальнейшего расследования.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 242.1 УК РФ. В настоящее время комплекс оперативных и следственных мероприятий по данному делу продолжается.

Ранее в Навлинском районном суде Брянской области 42-летнего педофила приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Его обвинили в развращении девочек и распространении детского порно. Мужчина вел страницу от имени девочки в соцсетях и домогался несовершеннолетних.