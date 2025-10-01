Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 17:34

Полиция задержала администратора интернет-групп для педофилов

ГУ МВД по Петербургу сообщило о задержании администратора групп с детским порно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в администрировании интернет-сообществ с запрещенным контентом, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 50-летний безработный житель города Окуловка обвиняется в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Задержание произошло в ходе оперативной командировки сотрудников угрозыска в Новгородскую область. Мероприятие проводилось в рамках ранее возбужденного уголовного дела, связанного с изготовлением и оборотом детской порнографии в Сети.

По полученной оперативной информации, задержанный осуществлял административные функции в нескольких сообществах социальной сети. В этих интернет-группах систематически размещались противоправные материалы с участием детей.

В процессе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли вещественные доказательства. Найденные два мобильных телефона и флеш-карта содержали информацию, которая имеет существенное значение для дальнейшего расследования.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 242.1 УК РФ. В настоящее время комплекс оперативных и следственных мероприятий по данному делу продолжается.

Ранее в Навлинском районном суде Брянской области 42-летнего педофила приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Его обвинили в развращении девочек и распространении детского порно. Мужчина вел страницу от имени девочки в соцсетях и домогался несовершеннолетних.

Россия
Cанкт-Петербург
полиция
педофилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.