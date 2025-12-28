Жительница Дальнего Востока выиграла суперприз в лотерее

Участница лотереи с Дальнего Востока стала обладательницей многомиллионного суперприза. Как сообщает пресс-служба «Национальной лотереи», организованной Минфином России, женщина по имени Татьяна выиграла 31 583 076 рублей.

Для этого счастливице потребовалось приобрести 20 лотерейных билетов. Один из них и принес решающий успех.

Жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла суперприз в лотерее «Супер 8» в тираже № 8571 и стала обладательницей самого крупного выигрыша в своей жизни — 31 583 076 рублей. Счастливица сперва даже забыла о купленных билетах и только спустя время решила перепроверить их. Один из них и сделал Татьяну мультимиллионершей, — сообщили в компании.

По словам самой победительницы, она давно мечтала о крупном выигрыше. Из 20 купленных билетов пять оказались выигрышными, но именно один принес главный приз. Татьяна отметила, что не пользовалась никакой стратегией, выбирая билеты «плюсиком» и полагаясь на удачу. Теперь 19 декабря она считает своим счастливым днем.

Часть выигрыша женщина планирует потратить на осуществление давней мечты — покупку квартиры с видом на море, а другую часть направить на благотворительные цели. Этот случай стал одним из крупнейших выигрышей в лотерею в регионе.

Ранее сообщалось, что житель Пермского края по имени Евгений выиграл в лотерею 31 млн рублей, не угадав ни одного числа. Мужчина работает электромонтажником и приобрел лотерейный билет в мобильном приложении.