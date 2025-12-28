Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 06:31

«Уже произошло»: Маск констатировал замещение населения Европы

Маск сообщил о произошедшем великом замещении населения Европы

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети Х обнародовал данные о том, что 73% детей в столице Евросоюза Брюсселе не являются европейцами. Он пришел к выводу, что «великое замещение» населения уже произошло.

73% детей в Брюсселе, столице, не европейцы! Великое замещение уже произошло, — написал бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что нелегальная миграция может лишить США демократии и привести к власти одну политическую силу. По его мнению, это часть целенаправленной стратегии. Маск обвинил радикальных левых политиков в использовании мошеннических государственных программ для массового ввоза мигрантов.

До этого сын экс-президента США Джо Байдена Хантер, комментируя иммиграционную политику отца, заявил, что выступает против бесконтрольной миграции. По его мнению, нелегалы истощают американские ресурсы. Кроме того, он указал, что мигранты обладают более привилегированным положением, нежели «настоящие герои, которые все еще восстанавливаются после 20 лет войны».

Илон Маск
Европа
демография
замещение
