Лучший вкус и символ праздника: готовим классический советский оливье

Традиционный советский оливье готовился с вареной колбасой, что делало его доступным и всеми любимым. Напомним знаменитый рецепт.

Сварите заранее 4 картошки среднего размера, 2 морковки. Отдельно сварите 4 яйца. Дождитесь, пока все остынет. Избавьте овощи от кожуры, яйца — от скорлупы. Все нарежьте кубиками. Еще нужно будет нарезать 300 г колбасы (желательно «Докторской»). Осталось нарезать только 3–4 хрустящих огурчика. Можно брать и соленые, и маринованные.

Еще одна важная составляющая блюда — мелко нарубленный лук. Можно заменить его и зеленым луком. Репчатый лук же посоветуем предварительно ошпарить горячей водой, чтобы избавиться от лишней горечи.

В подходящей миске соедините все подготовленные заранее продукты. Из банки горошка слейте жидкость. Засыпьте его ко всему остальному.

Посолите, поперчите. Заправьте салат майонезом. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 1–2 часа.

Попробуйте приготовить веганский оливье — тоже не хуже классического.