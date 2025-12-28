Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 06:15

Лучший вкус и символ праздника: готовим классический советский оливье

Классика жанра! Любимый салат оливье Классика жанра! Любимый салат оливье Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Традиционный советский оливье готовился с вареной колбасой, что делало его доступным и всеми любимым. Напомним знаменитый рецепт.

Сварите заранее 4 картошки среднего размера, 2 морковки. Отдельно сварите 4 яйца. Дождитесь, пока все остынет. Избавьте овощи от кожуры, яйца — от скорлупы. Все нарежьте кубиками. Еще нужно будет нарезать 300 г колбасы (желательно «Докторской»). Осталось нарезать только 3–4 хрустящих огурчика. Можно брать и соленые, и маринованные.

Еще одна важная составляющая блюда — мелко нарубленный лук. Можно заменить его и зеленым луком. Репчатый лук же посоветуем предварительно ошпарить горячей водой, чтобы избавиться от лишней горечи.

В подходящей миске соедините все подготовленные заранее продукты. Из банки горошка слейте жидкость. Засыпьте его ко всему остальному.

Посолите, поперчите. Заправьте салат майонезом. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 1–2 часа.

Попробуйте приготовить веганский оливье — тоже не хуже классического.

Читайте также
Готовим новогодний стол без больших трат: бюджетный и простой салат «Дружба» для праздника
Общество
Готовим новогодний стол без больших трат: бюджетный и простой салат «Дружба» для праздника
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Семья и жизнь
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Удивите гостей закусочным рулетом из вафельного коржа: готовится просто, выглядит празднично
Общество
Удивите гостей закусочным рулетом из вафельного коржа: готовится просто, выглядит празднично
Натрите этим свиную шею и забудьте в духовке! Самый простой рецепт буженины — как горячее и остывшая на бутерброд
Общество
Натрите этим свиную шею и забудьте в духовке! Самый простой рецепт буженины — как горячее и остывшая на бутерброд
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Семья и жизнь
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
салаты
оливье
рецепты
простой рецепт
быстрые рецепты
Новый год
традиции
СССР
праздники
рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Необычный салат с креветками и рататуем покорит гурманов
«Зомбирование» в рядах ВСУ, бездумные потери: новости СВО к утру 28 декабря
Модный эксперт дала советы по нарядам в новогоднюю ночь
МИД России обвинил европейскую «партию войны» в желании идти до конца
Воинские контингенты из ЕС ждет незавидная судьба при появлении на Украине
Овечкин обновил еще один рекорд в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 декабря: инфографика
США впервые подвергли сомнению нерушимый ранее план
В небе над Россией выявили 25 вражеских объектов
Жильцам многоквартирных домов дадут новое право с 1 января
«Кусты, трава и ветки»: в Херсонской области обнаружили растения-мины
Мошенники начали красть аккаунты на «Госуслугах» с новой целью
Стало известно о новом скандале на Украине после отъезда Зеленского
Ледяные иглы, ветер и до −30: погода в Москве и Питере на новогодней неделе
Лавров озвучил позицию России по поводу независимости Тайваня
Ученые предупредили о возможном сюрпризе от Солнца
Наказание за оскорбление учителей могут ввести в России
«Уже произошло»: Маск констатировал замещение населения Европы
Трамп дал определенный «знак» Зеленскому по мирному плану на Украине
Атаки дронов ВСУ отразили на севере Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.