28 декабря 2025 в 07:20

«Кусты, трава и ветки»: в Херсонской области обнаружили растения-мины

Сапер Мороз: ВСУ маскируют мины в Херсонской области под растения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Солдаты ВСУ минируют территорию Херсонской области противопехотными и противотанковыми минами, маскируя их под растения, заявил сапер с позывным Мороз. По его словам, которые передает ТАСС, украинские бойцы, как правило, минируют тропинки, дороги и пути подвоза.

Взрывчатые вещества противник маскирует под кусты, траву и ветки. Минируют тропинки, дороги и пути подвоза, — подчеркнул Мороз.

Также противник часто использует такие боеприпасы как ПТМ-3 и ОЗМ-72, добавил военнослужащий. Он объяснил, что эти мины ставятся на электромагнитный датчик, который срабатывает при приближении. Чтобы их уничтожить, ВС РФ используют накладной заряд.

Берется длинная палка, тротиловая шашка, скотч и зажигательная трубка. Закладывается рядом с боеприпасом, который необходимо уничтожить, и ликвидируется, — резюмировал Мороз.

Ранее сообщалось, что российские разведчики обнаружили и ликвидировали крупную группировку ВСУ, не дав ей осуществить планируемую атаку. В ходе спецоперации старший сержант Владислав Болотов со своей группой сутки наблюдал за противником, выяснил его планы и обеспечил нанесение превентивного удара.

ВСУ
мины
Херсонская область
ВС РФ
