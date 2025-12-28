Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 07:25

В небе над Россией выявили 25 вражеских объектов

Силы ПВО сбили над Россией 25 украинских беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 28 декабря, атаковали Россию беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 25 вражеских дронов.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего дронов ударили по Самарской области. Над регионом сбили 12 летательных аппаратов. Кроме того, по три БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской и Саратовской областями и по два — над Волгоградской и Ростовской.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на 28 декабря на севере региона были подавлены и уничтожены БПЛА. Нападению подверглись Кашарский, Чертковский, Шолоховский и Боковский районы.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные ежесуточно уничтожают до 300 FPV-дронов. Кроме того, они сбивают порядка 20 крупных БПЛА самолетного типа.

Минобороны РФ
МО РФ
ПВО
ВСУ
БПЛА
дроны
беспилотники
