18 января 2026 в 08:59

Появилось видео российского удара по опорному пункту ВСУ под Херсоном

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Российский минометный расчет группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, сообщил командир взвода с позывным Гранит. По его словам, которые приводит ТАСС, точный удар удалось нанести с расстояния менее пяти километров. На опубликованном видео запечатлен момент уничтожения позиций противника.

Отрабатывали по опорному пункту противника, замеченному разведкой. Ребята молодцы, хорошо отработали. Противник был на расстоянии 4,6 тыс. м. 120-мм миномет 2Б11 — почти как снайперская винтовка. Работать с ним приятно, никогда не подводит, — рассказал Гранит.

Командир отметил, что ВСУ на правом берегу Днепра практически не рискуют показываться российским войскам. Разведчики, подчеркнул он, выявляют любое передвижение противника, потому украинские солдаты «сидят как мыши в норе».

Ранее сообщалось, что здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Белополье Сумской области уничтожено в результате авиаудара. Источник в российских силовых структурах отмечал, что есть потери среди военкомов убитыми и ранеными. Минобороны России не комментировало эту информацию.

