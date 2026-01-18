Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 07:27

Российская теннисистка проиграла в матче первого круга Australian Open

Теннисистка Блинкова не смогла выйти во второй круг Australian Open

Анна Блинкова Анна Блинкова Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Россиянка Анна Блинкова проиграла австралийке Талие Гибсон в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Встреча, которая состоялась в Мельбурне, закончилась со счетом 6:1, 6:3.

Во втором круге Гибсон сыграет с победительницей матча между Линдой Климовичовой из Польши и британкой Франческой Джонс. Известно, что Блинковой не дали номера посева, при этом она занимает 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема теннисистка ни разу не прошла дальше третьего круга.

Ранее выяснилось, что российский теннисист Даниил Сарксян будет выступать за сборную Армении, следует из его обновленного профиля на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). За последние два года 19-летний спортсмен постепенно поднимался в рейтинге ATP в одиночном разряде: если в конце 2023 года он держался в районе 1300–1400-х позиций, то в течение 2024 года ему удалось закрепиться ближе к топ-1200.

До этого министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал лучшими спортсменами 2025 в России года пловца Кирилла Пригоду и велогонщицу Яну Бурлакову. Лучшим наставником стал тренер национальной команды по дзюдо Виталий Макаров.

