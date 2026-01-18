Российская теннисистка проиграла в матче первого круга Australian Open Теннисистка Блинкова не смогла выйти во второй круг Australian Open

Россиянка Анна Блинкова проиграла австралийке Талие Гибсон в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Встреча, которая состоялась в Мельбурне, закончилась со счетом 6:1, 6:3.

Во втором круге Гибсон сыграет с победительницей матча между Линдой Климовичовой из Польши и британкой Франческой Джонс. Известно, что Блинковой не дали номера посева, при этом она занимает 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема теннисистка ни разу не прошла дальше третьего круга.

