Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 января: инфографика

В ночь на 18 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 63 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 января до 07:00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Республики Северная Осетия-Алания, четыре БПЛА — над территорией Астраханской области, четыре БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Рязанской области, один БПЛА — над территорией Ставропольского края, один БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над акваторией Азовского моря», — сообщили в оборонном ведомстве.