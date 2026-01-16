Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Это суфле — настоящее волшебство из детства, которое готовится на удивление быстро и просто. Нежный творог, легкое молоко и воздушные белки соединяются в одну невесомую массу, которая в духовке превращается в пышное, похожее на облако лакомство. Оно нежное, совсем не приторное и тает во рту, даря ощущение домашнего уюта и заботы. Идеальный завтрак или легкий десерт, который покорит и детей, и взрослых.

Вам понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 50 мл молока, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, ванилин по вкусу. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с творогом, молоком, манкой, сахаром и ванилином до однородности. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Форму смажьте маслом, выложите тесто и разровняйте. Выпекайте 25 минут при 180 °C, не открывая духовку. Подавайте суфле слегка остывшим, украсив ягодами, сметаной или сиропом.

