Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 18:45

Собираю слоями картошку, фарш и лучок — и в духовку: получается сочнее всяких пирогов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Собираю слоями картошку, фарш и лучок — и в духовку: получается сочнее всяких пирогов. Беру картофель, мясной фарш и репчатый лук — и готовлю сытную запеканку прямо в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту картофельные ломтики, прослоенные сочным, ароматным фаршем с луком, который при запекании отдаёт весь свой вкус и соки. Блюдо настолько сытное и вкусное, что не требует никакого гарнира и исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: один килограмм картофеля, пятьсот граммов мясного фарша (свинина с говядиной), две крупные луковицы, три столовые ложки растительного масла, соль, черный перец, любимые специи по вкусу, немного сливочного масла для смазывания формы.

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками примерно два-три миллиметра толщиной. Лук нарежьте мелкими кубиками. Фарш посолите, поперчите, добавьте половину лука и тщательно вымесите. Оставшийся лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выкладывайте слоями: немного картофеля, затем часть фарша, снова картофель, обжаренный лук, фарш и так далее, заканчивая слоем картофеля. Каждый слой можно слегка солить и перчить.

Сверху выложите кусочки сливочного масла. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до ста девяноста градусов духовке сорок минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё пятнадцать-двадцать минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Ужин без хлопот: готовим рулет из лаваша с фаршем — просто, сытно и вкусно
Семья и жизнь
Ужин без хлопот: готовим рулет из лаваша с фаршем — просто, сытно и вкусно
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Общество
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Никакой возни, только маринад и духовка: «Медовая Ряба» — получается вкусно и сытно
Общество
Никакой возни, только маринад и духовка: «Медовая Ряба» — получается вкусно и сытно
Больше никакого сыра: для шапочки на горячем использую другой ингредиент — не расползается и не подгорает
Общество
Больше никакого сыра: для шапочки на горячем использую другой ингредиент — не расползается и не подгорает
Эта блинная улитка с ветчиной и грибами — мой секрет идеального ужина без хлопот. Сытно, элегантно и по-домашнему уютно
Общество
Эта блинная улитка с ветчиной и грибами — мой секрет идеального ужина без хлопот. Сытно, элегантно и по-домашнему уютно
рецепты
ужины
запеканки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС
В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.