Собираю слоями картошку, фарш и лучок — и в духовку: получается сочнее всяких пирогов. Беру картофель, мясной фарш и репчатый лук — и готовлю сытную запеканку прямо в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту картофельные ломтики, прослоенные сочным, ароматным фаршем с луком, который при запекании отдаёт весь свой вкус и соки. Блюдо настолько сытное и вкусное, что не требует никакого гарнира и исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: один килограмм картофеля, пятьсот граммов мясного фарша (свинина с говядиной), две крупные луковицы, три столовые ложки растительного масла, соль, черный перец, любимые специи по вкусу, немного сливочного масла для смазывания формы.

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками примерно два-три миллиметра толщиной. Лук нарежьте мелкими кубиками. Фарш посолите, поперчите, добавьте половину лука и тщательно вымесите. Оставшийся лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выкладывайте слоями: немного картофеля, затем часть фарша, снова картофель, обжаренный лук, фарш и так далее, заканчивая слоем картофеля. Каждый слой можно слегка солить и перчить.

Сверху выложите кусочки сливочного масла. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до ста девяноста градусов духовке сорок минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё пятнадцать-двадцать минут до румяной корочки.

