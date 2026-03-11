Забыли про кашу: делаю на ужин эту чечевичную запеканку. Сытно, бюджетно, а аромат — как из лучшего паба

Чечевица — это не просто постный продукт, а идеальный холст для вкуса. В этой запеканке она впитывает весь смак бекона, сладость томленых овощей и кислоту томатов, превращаясь в невероятно сытное и комплексное блюдо. Аппетитная золотистая корочка сверху скрывает сочную, ароматную начинку — это тот самый случай, когда простое становится гениальным.

Что понадобится

Чечевица консервированная (400-450 г), бекон или грудинка копченая (200 г), репчатый лук (1 шт.), чеснок (2 зубчика), морковь (1 шт.), черешковый сельдерей (2 стебля), помидоры черри (150 г) или консервированные рубленые томаты (200 г), пшеничная мука (1 ст. л.), оливковое масло, соль, свежемолотый черный перец.

Как я его готовлю

Бекон нарезаю короткими полосками, лук и чеснок измельчаю как можно мельче. Морковь и сельдерей режу вдоль, а затем тонкими ломтиками поперек. В сковороду наливаю столовую ложку масла, выкладываю бекон и ставлю на средний огонь. Обжариваю примерно 5 минут, чтобы жир растопился, а кусочки слегка подрумянились.

Добавляю лук с чесноком и томлю, постоянно помешивая, еще 10 минут, пока лук не станет мягким и прозрачным. Всыпаю муку, хорошо перемешиваю и прогреваю пару минут. Параллельно в другой сковороде на разогретом масле обжариваю морковь и сельдерей до мягкости, около 10 минут, и перекладываю их к беконной смеси.

Чечевицу откидываю на дуршлаг и добавляю в сковороду. Туда же отправляю консервированные томаты вместе с соком (или мелко рублю свежие), солю, перчу и тщательно все перемешиваю. Довожу массу до кипения на сильном огне и выключаю. Форму для запекания щедро смазываю маслом, выкладываю чечевичную основу и отправляю в духовку, разогретую до 190°C, на 15 минут. Пока запеканка греется, разрезаю помидоры черри пополам. Через 15 минут достаю форму, равномерно распределяю половинки томатов и возвращаю в духовку еще на 20-25 минут до появления аппетитной золотистой корочки.

