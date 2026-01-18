Атака США на Венесуэлу
В Германии потребовали выгнать американские войска из-за одной фразы Трампа

Эксперт Дагделен призвала вывести войска США из ФРГ после слов Трампа о пошлинах

Дональд Трамп
Американские войска необходимо вывести с территории Германии, заявила внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В соцсети X она также призвала вывезти американское ядерное оружие и остановить размещение их ракет средней дальности, которое, по ее мнению, превратило страну в мишень.

Американские солдаты должны быть наконец выведены из Германии. Заодно [следует вывезти] и американские атомные бомбы из Бюхеля. И уж тем более должно быть остановлено запланированное размещение американских ракет средней дальности, которое еще больше превращает Германию в мишень, — написала Дагделен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы введения пошлин в отношении Парижа из-за учений в Гренландии абсолютно недопустимыми. Он подчеркнул, что Париж остается привержен принципу суверенитета и Уставу ООН.

До этого Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды.

