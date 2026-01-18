Макрон назвал угрозы США пошлинами неприемлемыми

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы введения пошлин в отношении Франции из-за учений в Гренландии абсолютно недопустимыми. В соцсети X он подчеркнул, что Франция остается привержена принципу суверенитета и Уставу ООН.

Европейцы ответят единым и скоординированным образом, если эти угрозы подтвердятся. Мы обеспечим уважение европейского суверенитета, — сказано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил: европейские страны, которые направили свои силы в Гренландию, затеяли рисковую игру. Так республиканец отреагировал на идею Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии отправить на остров своих военных.

До этого шведский премьер Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция по просьбе Дании направила офицеров своих вооруженных сил в Гренландию, они будут готовиться к датским учениям на острове. Также Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Основная задача прибывшей группы заключается в организации инфраструктуры для последующего развертывания датских сил.