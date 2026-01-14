Дания направила в Гренландию группу военных на фоне угроз Трампа DR: Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд

Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд на фоне угроз президента США Дональда Трампа, сообщает датская телерадиокомпания DR. По данным источника, переброшенные на остров войска готовятся к приему более крупных сил армии и других подразделений армии.

По данным издания, самолет Challenger уже приземлился в аэропорту города Нуук — столицы Гренландии. Как утверждается, основная задача прибывшей группы заключается в организации инфраструктуры для последующего развертывания датских сил.

Официальное командование Минобороны Дании пока никак не прокомментировало эту информацию. Сама телекомпания DR отмечает, что пока не может с уверенностью связать прибывший самолет именно с деятельностью передового отряда.

Ранее Трамп заявил, что лишь США способны заставить Россию и Китай покинуть районы в Арктике рядом с Гренландией. Так он в своей соцсети Truth Social прокомментировал сообщения, что разведка Дании предупреждала о якобы планах России и Китая усилить свое присутствие в регионе.