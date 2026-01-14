Трамп сделал агрессивное заявление о России и Китае в связи с Гренландией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лишь США способны заставить Россию и Китай покинуть районы в Арктике рядом с Гренландией. Так он в своей соцсети Truth Social прокомментировал сообщения о том, что разведка Дании предупреждала о якобы планах РФ и КНР усилить свое присутствие в регионе.

НАТО, скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать, — заявил Трамп.

В статье Just the News сказано, что власти Дании заявили об отсутствии вблизи Гренландии российских и китайских кораблей. Руководство страны также отказалось считать Россию и Китай угрозой для острова.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что жители острова не желают становиться частью США и выбирают Данию. По его словам, также власти предпочитают НАТО и Евросоюз.

Политолог Андрей Кортунов между тем заявил, что присоединение Гренландии к США может стать причиной раскола в Североатлантическом альянсе. По его мнению, потенциальный кризис внутри блока из-за конфликта между Вашингтоном и ЕС будет иметь особое значение для России. Он подчеркнул, что для РФ ключевым последствием может стать изменение баланса сил в Арктике и северной части Атлантики.