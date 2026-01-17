Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 20:07

«Выживание»: Трамп намекнул на проблемы противникам передачи Гренландии

Трамп заявил об опасной ситуации из-за военного присутствия Европы в Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейские страны, которые направили свои силы в Гренландию, затеяли рисковую игру, заявил в Truth Social президент США Дональд Трамп. Так республиканец отреагировал на идею Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии отправить на остров своих военных.

Это очень опасная ситуация с точки зрения безопасности и выживания планеты. Потому для защиты глобального мира и безопасности необходимо принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов, — заявил Трамп.

Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция по просьбе Дании направила офицеров своих вооруженных сил в Гренландию, они будут готовиться к датским учениям на острове. Также Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Основная задача прибывшей группы заключается в организации инфраструктуры для последующего развертывания датских сил.

До этого представитель Минобороны королевства Тобиас Роед Йенсен сообщил, что датские военные должны будут открыть огонь в случае вторжения США в Гренландию. Он напомнил об указе 1952 года, согласно которому солдаты Дании могут защищать территорию страны без ожидания указаний свыше.

