Сразу две авиакомпании объявили себя банкротами

Авиационный рынок Азии потрясла серия банкротств: филиппинская Royal Air Philippines и индийская Dove Airlines прекратили работу в первые дни нового года, сообщает портал «Турпром». Тысячи пассажиров столкнулись с отменой рейсов и потерей средств, при этом наиболее сложная ситуация сложилась на Филиппинах, где аннулированы билеты вплоть до марта. Эксперты предупреждают о срыве туристических планов в Юго-Восточной Азии, включая популярные у россиян направления.

Филиппинский перевозчик Royal Air Philippines полностью остановил полеты с 4 января из-за неподъемных долгов, оставив без возможности улететь порядка 4000 человек, возврат денег за билеты сейчас находится под большим вопросом. Компания активно совершала рейсы в Китай, Южную Корею и Тайвань.

Параллельно в Индии о добровольной ликвидации заявила чартерная компания Dove Airlines, чьи проблемы тянулись еще с 2015 года. После изъятия последних самолетов кредиторами попытки найти инвесторов провалились, и Национальный корпоративный суд Индии запустил финальную процедуру закрытия. Для туристов это означает необходимость срочной покупки новых, более дорогих билетов и риск окончательного срыва запланированных отпусков и деловых поездок.

