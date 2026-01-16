Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 09:34

Сразу две авиакомпании объявили себя банкротами

Авиакомпании Royal Air Philippines и Dove Airlines заявили о банкротстве

Фото: Zhang Liyun/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Авиационный рынок Азии потрясла серия банкротств: филиппинская Royal Air Philippines и индийская Dove Airlines прекратили работу в первые дни нового года, сообщает портал «Турпром». Тысячи пассажиров столкнулись с отменой рейсов и потерей средств, при этом наиболее сложная ситуация сложилась на Филиппинах, где аннулированы билеты вплоть до марта. Эксперты предупреждают о срыве туристических планов в Юго-Восточной Азии, включая популярные у россиян направления.

Филиппинский перевозчик Royal Air Philippines полностью остановил полеты с 4 января из-за неподъемных долгов, оставив без возможности улететь порядка 4000 человек, возврат денег за билеты сейчас находится под большим вопросом. Компания активно совершала рейсы в Китай, Южную Корею и Тайвань.

Параллельно в Индии о добровольной ликвидации заявила чартерная компания Dove Airlines, чьи проблемы тянулись еще с 2015 года. После изъятия последних самолетов кредиторами попытки найти инвесторов провалились, и Национальный корпоративный суд Индии запустил финальную процедуру закрытия. Для туристов это означает необходимость срочной покупки новых, более дорогих билетов и риск окончательного срыва запланированных отпусков и деловых поездок.

Ранее самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат из-за сообщения об угрозе взрыва. Лайнер с 148 пассажирами сопровождали в небе французские и испанские истребители, а перед приземлением пилоты выполнили три круга над Средиземным морем для сброса топлива.

Филиппины
авиакомпании
банкротства
Индия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина, почему китайские авто ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Стало известно о поимке завербованных через чаты для знакомств подростков
Дмитриев отреагировал на ситуацию в Газе цитатой из Библии
Семье погибшего при атаке ВСУ в Ростове-на-Дону предоставят временное жилье
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.