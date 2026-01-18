Сенатор раскрыл, какие способы обмана начали комбинировать мошенники

Мошенники стали все чаще использовать голосовые сообщения в мессенджерах, подделывая голос родных и близких с помощью нейросетей, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. По его словам, которые приводит RT, аферисты также стали комбинировать их с фейковыми фотографиями и видеодипфейками для усиления эффекта. Самый распространенный обман, напомнил он, — взлом страницы с последующей рассылкой сообщений с просьбами одолжить денег или срочно помочь.

Чтобы сообщение звучало правдоподобно, они могут использовать старые голосовые записи владельца, сохранившиеся в переписке, и на их основе создают его голос с помощью ИИ. Часто злоумышленники комбинируют голосовые сообщения с другими элементами социальной инженерии — фейковыми фотографиями, видеодипфейками, — отметил Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что в таких случаях мошенники обычно действуют быстро, не оставляя жертве время на размышления. При этом аферисты часто используют просьбы «никому не рассказывать» или фразы «я попал в беду». Главный способ защититься в таких случаях — не доверять даже голосовым сообщениям, когда речь касается этих вопросов, и связываться с человеком в других мессенджерах или по телефону, чтобы убедиться, что его аккаунт не оказался взломан.

Ранее в Москве 76-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов и лишилась личных сбережений и золотых запасов на общую сумму в 2,9 млн рублей. Преступники действовали по классической схеме «содействия правоохранительным органам».