В Петербурге зажгут огонь на Ростральных колоннах На Ростральных колоннах Петербурга дважды зажгут огонь в честь снятия блокады

Художественную подсветку Дворцового, Троицкого мостов и переправы Бетанкура переведут в праздничный режим 18 января, сообщает пресс-служба Смольного. Традиционно в День прорыва блокады зажгут и факелы на Ростральных колоннах.

Огонь на стрелке Васильевского острова появится дважды за сутки: в утренние часы — с 10:00 до 12:00 и в вечернее время — с 19:00 до 22:00. Пролеты и опоры мостов окрасятся в оливковый и ярко-зеленый цвета — оттенки ленты Ленинградской Победы. Иллюминацию включат дистанционно в 16:45 воскресенья, и она проработает до 09:30 утра понедельника. Глава Петербурга Александр Беглов пояснил, что каждый выбранный для подсветки тон несет глубокий смысл.

Оливковый олицетворяет торжество воинской доблести и славы, а ярко-зеленый — жизнь, пробившуюся сквозь боль, голод, холод и разрушения, — подчеркнул губернатор.

Праздничная акция станет частью общегородской программы мероприятий, посвященных 83-й годовщине прорыва вражеского кольца.

Ранее МВД призвало жителей Санкт-Петербурга отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта из-за высокого риска аварий и заторов в период обильных снегопадов. В ведомстве рекомендуют выезжать на дороги только в крайних случаях.