Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов МВД России: в снегопады петербуржцам лучше отказаться от личных автомобилей

В период снегопадов жителям и гостям Санкт-Петербурга рекомендуется отказаться от личных автомобилей, пишет «Петербург2» со ссылкой на МВД России. Автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт.

Когда на дорогах лежит плотный слой снега, риск попасть в аварию или застрять в сугробе значительно возрастает, отметили в ведомстве. Гололед, снежные заносы, плохая видимость — это далеко не полный перечень факторов, которые затрудняют вождение в такие дни.

При непогоде на дороги лучше выезжать в случае крайней необходимости, проявляя при этом максимальную концентрацию и осторожность. Перед тем, как отправиться в путь, важно заранее проверить техническое состояние машины, взять с собой теплые вещи и запас топлива.

Ранее жителям и гостям Москвы посоветовали пользоваться метро из-за погодных условий. В городе ожидаются локальные ограничения движения. В таких условиях поездки на метро — самый быстрый способ передвижения.