Москвичам посоветовали 16 января пользоваться метро из-за плохой погоды

Жителям и гостям Москвы в грядущую пятницу, 16 января, рекомендуется пользоваться метро из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. В этот день в городе ожидаются локальные ограничения движения. В департаменте подчеркнули, что в таких условиях поездки на метро — самый быстрый способ передвижения.

Уточняется, что из-за плохой погоды в Москве может в целом замедлиться движение наземного транспорта. Кроме того, не исключены мелкие ДТП и ремонтные работы на дорогах.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что сильных снегопадов в Москве в ближайшие дни не ожидается. По ее словам, снежный коллапс в городе был только 9 января, когда выпали рекордные 22 миллиметра осадков. А вот температура воздуха к концу недели будет понижаться, добавила синоптик.