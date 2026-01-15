Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 07:43

Стало известно, вернутся ли в Москву сумасшедшие снегопады

Синоптик Позднякова: в Москве в ближайшие дни обойдется без снегопадов

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»
Сильных снегопадов в Москве в ближайшие дни не ожидается, заявила в беседе с MSK1.RU главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, снежный коллапс в городе был только 9 января, когда выпали рекордные 22 миллиметра осадков. А вот температура воздуха к концу недели будет понижаться, добавила синоптик.

17 и 18 января температура воздуха будет ниже нормы на 8–10 градусов. Минимальная температура в Москве будет в пределах –18...–20 градусов, дневная –15...–17, то есть довольно холодно, — предупредила Позднякова.

При этом на Крещение, которое в России ежегодно отмечают 19 января, мороз ослабеет, и дневная температура поднимется до −8...−13 градусов, а ночная — до −10...−15 градусов. Таким образом, волна очень холодной погоды придется на предкрещенское время, резюмировала специалист.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в России ожидается аномально холодный конец января, периодически температура будет достигать 30 градусов ниже нуля. Он отметил, что при этом будет малоснежно.

До этого стало известно, что рекордные снегопады, обрушившиеся на Москву в начале января, были связаны с приходом южного циклона. Как объяснила ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова, такие вихри приносят максимальное количество осадков.

