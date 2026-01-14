Молодая мама оказалась жертвой инцеста: в Тыве задержали отца-насильника

В Тыве 14-летняя девочка стала матерью в конце декабря. После родов был задержан ее отец. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Дитя инцеста

О том, что в республике появилась очень молодая мать, в своем Telegram-канале сообщила местная журналистка Альмира Сенди. При этом она не раскрыла источник информации. Известно лишь, что роды прошли в конце года.

«В конце декабря 2025 года в Перинатальном центре Республики Тыва на свет появился малыш. Такие жизнеутверждающие новости обычно дополняются сведениями о росте, весе новорожденного и состоянии матери. На этот раз от привычного сценария придется отойти: мама новорожденного, 14-летняя школьница, шокировала признанием, что подверглась насилию со стороны своего отца», — рассказывает Сенди.

Три дочки

Журналистка также сообщила, что после родов был задержан отец школьницы. Сейчас он находится под стражей.

Известно, что в семье воспитывались три дочери, а забеременела младшая из них. Мать девочек умерла девять лет назад. Сенди призвала жителей республики внимательнее относиться к детям и семьям, которые могут находиться в уязвимом положении. Она призвала взрослых разговаривать с детьми и не оставаться равнодушными к чужим проблемам.

«Если вы видите семью, которая в социально опасном положении, присмотритесь к ним, спрашивайте, как у них дела. Разговаривайте со своими детьми. Можно ругать до бесконечности правительство, полицию, мэрию, социальные службы, но порой мы сами можем предотвратить преступление, если будем внимательны друг к другу, соседям и друзьям», — написала девушка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отчим-педофил и мать-проститутка

Ранее NEWS.ru рассказывал об истории блогерши Лизы Лапы, которая росла в семье, где мать занималась проституцией, а отчим постоянно растлевал ее.

«Он очень озабочен. У него весь мир — это фаллос. Говорил, что заделать мальчика сложно, а человека с дыркой — легко. Женщины — это инкубатор. Все женщины — шлюхи, только одни дешевле, другие дороже. Зачем-то говорил, как мама плоха в постели, что вообще он любит пышногрудых и брюнеток, а она не соответствует его типажу. Он нас обеих унижал, оскорблял. Мне он говорил, какая я кривая, косая, убогая. Я из-за плоскостопия ходила на носочках. И он говорил, что типа тебя нужно отдать на тайский бокс, чтобы тебе ноги переломали», — рассказывает Елизавета.

В 17 лет девушка пережила попытку суицида, а после мать пыталась вовлечь дочку в проституцию. Спустя годы повзрослевшая Елизавета хочет добиться от органов опеки, чтобы семью проверили — мать и отчим продолжают воспитывать ее брата и маленькую сестру.

Читайте также:

Мать сослалась на детскую шалость: мальчик лишился ног из-за пыток отчима

«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь

«Лежать! Молчать!»: многодетную семью жестоко обыскали по ошибке

Позвал греться и привел друзей: на Урале изнасиловали пьяную девочку