14 января 2026 в 16:00

«Лежать! Молчать!»: многодетную семью жестоко обыскали по ошибке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многодетная семья в Новосибирске по ошибке пережила налет силовиков, сообщает издание «Сиб.фм». Физическую силу применили не только к отцу семейства, но и к одному из детей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Ждут девятого ребенка и живут на даче

Многодетная семья Белозеровых из Новосибирска проживает в ветхом частном доме, непригодном для жилья. Дом перестроен из бывшей дачи и не имеет фундамента.

В семье восемь детей, а жена Евгения беременна девятым ребенком. Они стоят на очереди на получение жилья, которая, однако, почти не движется. Из-за этого отец семейства Евгений Белозеров периодически устраивает акции протеста. Несколько раз он ездил в Москву и выходил на пикеты к Красной площади. В последний раз это произошло в конце ноября 2025 года — тогда его задержали силовики.

«Лежать! Молчать!»

23 декабря 2025 года в дом Белозеровых ворвались сотрудники правоохранительных органов. Евгений утверждает, что проснулся от звука выбитых стекол, выбежал к окну и был сбит с ног людьми в форме. По словам мужчины, его положили на пол, начали пинать и не давали говорить, требуя: «Лежать! Молчать!» Обыск проводился в рамках проверки по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«[Старшему сыну] Владу сделали подсечку, он расшиб себе голову и ногой ударился. Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму. Я еле успел заорать, чтобы жену не били: она у меня беременная девятым ребенком. Повезло: ее просто поставили к стенке, не били», — рассказал многодетный отец.

Били топором

В публикации говорится, что сам Евгений, передвигающийся на костылях из-за инвалидности, получил удар обухом топора по больной ноге. После обыска семью увезли в отдел полиции № 7 «Ленинский», где у взрослых взяли отпечатки пальцев и отпустили. В доме остались разбитые окна, сломанная дверь и общий погром.

Прокуратура признала жалобу Евгения Белозерова обоснованной. В ответе от 12 января указано, что обыск был проведен на основе непроверенной информации, предоставленной оперативным сотрудником следователю, что привело к нарушению норм уголовно-процессуального законодательства. Начальнику отдела полиции № 7 «Ленинский» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Тем не менее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что 23 декабря прошли «продуктивные рейды» в рамках оперативного сопровождения уголовного дела. По их данным, действия сотрудников выполнялись «в строгом соответствии с законодательством».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Извинений не получили

В тот день в ОП № 7 доставили 11 человек, у всех взяли образцы буккального эпителия для экспертизы. Среди них оказались пять иностранцев, незаконно находившихся на территории РФ, один из которых числился в федеральном розыске.

На момент публикации имущественный ущерб, причиненный семье Белоусовых, не возмещен, а официальных извинений они не получили.

