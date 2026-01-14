«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь

Блогерша Лиза Лапа рассказала, как росла в семье с матерью-проституткой и озабоченным отчимом. Из-за опыта насилия девушка теперь живет с психиатрическим диагнозом и периодически просыпается от собственного крика по ночам. NEWS.ru рассказывает историю Елизаветы.

«Алкоголичка с туберкулезом блевала кровью»

Елизавета в разговоре с блогершей Анастасией Даниленко признается, что почти не помнит родного отца. Мать родила ее от мужчины, с которым жила «набегами»: то уходила, то возвращалась, пока спустя четыре года окончательно не разорвала с ним отношения.

Дальше женщина колесила по городам России с маленькой дочкой. Периодически Лиза надолго оставалась дома одна без еды. Изредка мама просила, чтобы за девочкой присматривали ее подруги или соседки. Оставаясь без присмотра, Лиза занималась бродяжничеством.

«Кажется, попадись мне какой-нибудь маньяк, я бы куда угодно пошла. Еще туберкулезная была женщина, к которой я ходила. Она алкоголичка, блевала кровью на улице. Я к ней поесть ходила. То есть все какое-то тепло человеческое, оно было от каких-то совершенно чужих людей», — рассказывает Елизавета.

Параллельно с этим девочку постоянно избивали дома. Даже будучи беременной, мать не переставала заниматься рукоприкладством и била дочку ногами.

«Я в школе очень часто говорила, что нас бьют, что мне плохо, что мне страшно. Мать меня мутузила так, что я спать не могла. У меня были отбитые почки. Я ходила в туалет с кровью. Я не понимала, на какой бок лечь, потому что все было просто синее, отбитое. Она была беременная, и ей было неудобно бить меня руками, она била меня ногами», — делится девушка.

Женоненавистник в семье

В раннем школьном возрасте, когда семья осела в Москве, у мамы появился новый постоянный любовник — отъявленный женоненавистник. Он неустанно повторял, что не считает людьми противоположный пол, и видел в них лишь объект для удовлетворения похоти. Падчерицу он постоянно оскорблял, делая замечания о ее внешности. Параллельно доставалось и ее матери.

«Он очень озабочен. У него весь мир — это фаллос. Говорил, что заделать мальчика сложно, а человека с дыркой — легко. Женщины — это инкубатор. Все женщины — шлюхи, только одни дешевле, другие дороже. Зачем-то говорил, как мама плоха в постели, что вообще он любит пышногрудых и брюнеток, а она не соответствует его типажу. Он нас обеих унижал, оскорблял. Мне он говорил, какая я кривая, косая, убогая. Я из-за плоскостопия ходила на носочках. И он говорил, что типа тебя нужно отдать на тайский бокс, чтобы тебе ноги переломали», — рассказывает Елизавета.

Кроме того, отчим постоянно издевался над кошкой Лизы.

Лиза Лапа Фото: Социальные сети

Мама — стриптизерша, отчим — таксист

Первый эпизод сексуального насилия со стороны отчима, по словам Елизаветы, был совершен, когда ей было примерно восемь-девять лет. Этому предшествовало то, что отчим периодически ходил по квартире голым. В один из дней он специально поджидал Лизу в ванной, будучи полностью обнаженным. Когда девочка вошла в незапертую туалетную комнату, отчим просто смотрел на нее возбужденными глазами.

«Просто он стоял и смотрел на меня. Но вообще, мать ходила дома голая, он ходил полуголый. Либо в трусах со стояком. Мама работала в ночном клубе стриптизершей. Он работал таксистом. Я не говорила маме, что он меня трогал, она это знала. Потому что она сама меня наряжала в короткие юбки, выставляла перед ним и говорила, что это сексуально. Мама называла это сексуальным воспитанием. Он меня типа сексуально воспитывал. Объяснял, что такое [презервативы], что такое секс. В компьютере смотрел [эротику], а я сидела рядом», — делится Елизавета.

В пубертатном возрасте мать и отчим начали проявлять к Лизе нездоровый интерес. Мужчина постоянно подкарауливал девочку возле санузла и всякий раз интересовался, что она делает за закрытой дверью.

Также он постоянно просил падчерицу показать ему грудь, которая уже начала формироваться. Из-за этого Лиза стала носить балахонистые вещи и сутулиться, чтобы скрыть появившиеся выпуклости.

«Для школы это ЧП»

В подростковом возрасте Лиза пыталась все меньше времени проводить дома. В школе она рассказала о насилии со стороны отчима и мамы сначала сверстникам, а затем педагогам. Мать вызвали в школу, но это изменило ситуацию в худшую сторону.

«Мне дома начали угрожать. Говорить, что я вру. Сказали, что, если я дальше буду [врать], они меня не будут выпускать из дома. Основная мысль была, что я вру, что я все не так рассказываю, что я все не так понимаю и что я не имею права это делать. Никаких действий со стороны школы не последовало, хотя учительница, с которой я об этом говорила, сказала, что для школы это ЧП», — рассказывает Елизавета.

В 17 лет девушка совершила попытку суицида. Ее успели спасти, а мать впервые обняла дочку после этого инцидента, когда узнала, что вскоре в больничную палату явится участковый.

«Когда узнала, что придет участковый, пришла и обняла меня. Это были самые худшие объятия. У меня мысль, что этот человек меня касался, такой ужас вызывает. Участковый не пришел. Спустя 10 дней мне сказали, что либо ты едешь домой, либо в психиатрию. Я выбрала психиатрию. Я туда приехала, меня накачали таблетками. Я была неадекватна», — вспоминает Елизавета.

Врач в ПНД посоветовала девочке дотерпеть до совершеннолетия и уйти от родителей. Когда Лиза вернулась домой, отчим в первый же день ударил ее по лицу так, что у не раскололся один из зубов.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Проституция на Сахалине

В то же время мать Лизы уехала на заработки на Сахалин. Не желая оставаться в одной квартире с отчимом-насильником, девочка попросила мать принять ее у себя на новом месте. Та согласилась, но, когда дочка приехала на остров, выяснилось, что женщина занимается проституцией. Мать поставила перед 17-летней дочерью ультиматум: она тоже должна заниматься сексом за деньги.

Лиза отказалась и нашла другую работу. Но позже мать попыталась обманом завлечь девочку на прогулочную яхту с пятью клиентами. Неизвестные люди позвонили Лизе и предупредили об опасности.

Раздосадованная таким отношением со стороны матери девушка решила обратиться в полицию. В отделе она выдала все адреса, по которым работала ее мама, но через день на мобильный Елизаветы снова позвонили — те же люди рекомендовали школьнице не привлекать к делу правоохранителей, намекая на последствия.

Воспитывают дочку

С тех пор Лиза вернулась в Москву и разорвала отношения со своей семьей. В семье остался ее младший брат, а также появилась еще одна девочка.

«Я обращалась в органы опеки недавно. Проверки никакой не последовало. Я не знаю их адрес. Я повторно пришла, поговорила уже с женщиной из ПДН. Она такая: ну нет тела — нет дела. А я как будто бы то самое тело, еще и говорящее. Она предположила, что я на него обидеться могла просто. <...> Но он такой же озабоченный, у него так же все сидят на бутылке», — сетует Елизавета.

