«Извращенец должен сидеть»: активисты выловили педофила

В Хабаровске активисты поймали и передали полиции уроженца Узбекистана, который вел с 14-летней девочкой интимную переписку. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Позвал в сауну

Правый активист и автор Telegram-канала «ОРЛИК» Егор Ураченко опубликовал видео с поимкой мужчины, подозреваемого в растлении несовершеннолетней. Его соратники из Хабаровска утверждают, что 39-летний уроженец Узбекистана вел интимную переписку с 14-летней девочкой.

Мужчину выманили на встречу с «девочкой», когда он предложил той отдохнуть в сауне. В итоге мигранта у назначенного места, возле магазина «Самбери», поджидали двое активистов.

Спустя минуту после того, как активисты поймали мужчину и повели к мусорной площадке, тот попытался сбежать, но вновь был настигнут. По заверению одного из авторов ролика, за мигрантом ему пришлось гнаться на протяжении полутора километров.

«Скинь сиску»

Активисты приложили к видеоролику скрины переписки, где собеседник задает предполагаемой девочке интимные вопросы и выпрашивает фото откровенного содержания.

«Хочу посмотреть, какая красивая сиску у тебя. Пожалуйста. Скинь, потом скажу, она красивая или нет. В воскресенье, если поедем в сауну, дашь сиска поиграть?» — писал растлитель девочке.

Эту переписку мужчины зачитали мигранту, сидя на лавке, после чего один из активистов предложил иностранцу: «А с моей сиськой хочешь поиграть? Тебе не нравится моя сиська?! Почему? Потому что мне не 14?»

Прохожие, ставшие свидетелями разборок, попытались вмешаться в ситуацию, но авторы ролика пояснили им, что общаются с педофилом. Изначально активисты хотели забросить мигранта в мусорный бак, но в итоге просто приказали ему «бежать со скоростью света на счет три».

Хочет уйти на СВО?

Ураченко уточняет, что мигрант сам нашел девочку в одной из социальных сетей. При этом мужчина осудил соратников, отпустивших растлителя, не вызвав на место правоохранителей.

«Зря парни не вызвали полицию. Уверен, в его телефоне полно запрещенного материала и это далеко не первая жертва, кому он писал. Сейчас бы уже сидел в центре временного содержания мигрантов, ждал расследования дела и дальнейшей депортации», — пишет Ураченко.

Спустя два дня «ОРЛИК» со ссылкой на городские сообщества написал, что уроженец Узбекистана все-таки был задержан, но может избежать наказания, поскольку «подписал контракт для участия в СВО». При этом официальной информации по поводу этого не оглашалось.

«Если эта информация соответствует действительности, то стоит проверить тех, кто его подписал, потому что этот извращенец должен сидеть в тюрьме. И как известно, таких на СВО не берут, у них одна дорога и один угол, все мы понимаем какой», — написал Ураченко.

