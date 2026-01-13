«Я знал, на что иду»: судью едва не убили за борьбу с педофилами

Бывший судья из Франции Жан-Пьер Юржэн, переехавший со своей супругой Ириной в Россию, рассказал в интервью RT, как на него неоднократно совершали покушения в родной стране. На протяжении нескольких десятков лет мужчина мешал педофилам в системе опеки эксплуатировать детей в своих интересах. NEWS.ru рассказывает о судьбе служителя Фемиды.
«Вошли трое детей»
Жан-Пьер Юржэн работал в судебной системе Франции с 1986 года. Уже на заре карьеры он решил посвятить себя защите прав детей и в первые же годы столкнулся с тем, что органы власти, созданные для защиты несовершеннолетних, на деле занимаются обратным.
«В моем ведении было более 1200 дел. На тот момент это примерно вдвое больше, чем в среднем по стране. Я отказывался отбирать детей из семей, которые считались бедными. <…> Тогда у меня не было полномочий сажать педофилов в тюрьму, а прокурор был частью этой системы», — рассказывает Юржэн.
Француз вспомнил свое первое дело, связанное с изнасилованием детей. Тогда в его кабинет явились три ребенка.
«Было утро, я сидел со своим секретарем в кабинете. Вошли трое детей. Им было около четырех, семи и 10 лет. Самый маленький, Бенджамин, смотрел на меня очень строго. Возможно, даже враждебно. После общения с ним я узнал, что он подвергся сексуальному насилию со стороны социального работника. Поэтому он думал, что я такой же, как и все остальные. С его старшим братом произошло то же самое», — рассказывает экс-судья.
В интервью Юржэн утверждает, что в Нормандии, где он вел основную часть своей деятельности, в тесной связке работали педофилы из службы опеки, силовых ведомств и социальных служб.
Разрисовали автомобиль свастиками
Юржэн отметил, что покушения в отношении него с самого начала в том числе носили и расистский характер. В Нормандии на заре своей карьеры он столкнулся с тем, что неизвестные разрисовали его автомобиль свастиками и надписью: «Нет черным судьям».
Узнав об этом происшествии, мэр города организовал публичное шествие, где Юржэн прошел во главе колонны с местными жителями, которые выступили против ксенофобных выпадов в адрес чернокожего представителя Фемиды.
«В мой дом пришли шесть человек»
Кроме того, однажды неизвестный поджег кабинет бывшей жены Юржэна. А в 2017 году в жилище судьи попыталась проникнуть группа злоумышленников.
«С того момента, как я начал бороться с педофилией, я знал, на что я иду. Но угрозы физической расправы становились все более явными. И кульминацией стало вторжение в мой дом шестерых человек. В 2017 году они пришли ко мне домой и попытались меня убить. Кроме меня, дома был еще старший сын. А они оказались недостаточно крепкими, чтобы довести покушение до конца», — делится Юржэн.
Мужчина смог вытолкать нападавших за дверь, после чего вызвал жандармов. Но позже нападавших не нашли. Француз уверен, что заказчики покушения знали о его планах написать, как власти замешаны в сексуальной эксплуатации детей.
«Когда кто-то в СМИ или политике не работает достаточно хорошо для глубинной власти, его сменяют. Начинают борьбу, устраивают скандал и избавляются от него. И заменяют новым, который говорит, что готов все изменить, но суть остается прежней», — сетует бывший судья.
Читайте также:
Один за всех: снимавшийся в порно с 13 лет сирота наказал педофилов
Педофил на коляске: мать помогала сожителю насиловать дочку на камеру