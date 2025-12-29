«Плохой Санта»: полиция задержала за неделю 12 педофилов

В американском штате Нью-Джерси в ходе операции «Плохой Санта» смогли задержать 12 мужчин, которые явились на «свидание» с ребенком. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого мероприятия.

Вместо ребенка встретила полиция

В рамках масштабной операции, проведенной несколькими ведомствами, агенты под прикрытием, выдавая себя за детей, вели переписку в социальных сетях и других мессенджерах с подозреваемыми мужчинами. Все они давали понять, что готовы на интимную близость с несовершеннолетним.

Уточняется, что возраст задержанных варьируется от 23 до 65 лет. Мужчины были задержаны, когда прибыли в дом, где рассчитывали встретить ребенка. Вместо этого перед ними предстали несколько сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неделя ловли педофилов

Вся операция длилась на протяжении семи дней — с 8 по 15 декабря. Двое из них были арестованы за онлайн-эксплуатацию подростков.

«Двое из обвиняемых занимались онлайн-эксплуатацией детей и были арестованы после их опознания», — рассказали в окружном департаменте полиции.

Начальник профильного отдела полиции Фрэнк Лосакко фактически назвал эту акцию устрашением для тех из потенциальных преступников, кто в будущем подумает о том, чтобы покуситься на половую неприкосновенность ребенка.

«Успех этой операции отражает силу сотрудничества между несколькими ведомствами и является одновременно маяком надежды для нашего сообщества и суровым предупреждением тем, кто пытается причинить вред наиболее уязвимым слоям населения; мы будем неустанно добиваться справедливости», — заявил Лосакко.

При этом силовики отмечают, что эта операция будет не единственной. Против педофилов и в дальнейшем будут проводить подобные «сафари».

«Мы продолжим выявлять, находить и арестовывать лиц, стремящихся к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Любой, кто считает, что может безнаказанно преследовать детей в нашем обществе, должен понимать, что правоохранительные органы едины, бдительны и будут реагировать согласованными и агрессивными мерами», — сказала Стефани Родди, специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в городе Ньюарке, где проходила охота на педофилов.

Два учителя

Против преступников не только начаты уголовные разбирательства по статьям о покушении на половую неприкосновенность детей. Все задержанные были сфотографированы, а их портреты были опубликованы полицейским департаментом на официальном сайте. После снимки были распространены в средствах массовой информации.

В пресс-отчете полиции были названы имена всех 12 задержанных, их возраст, а также указано, что именно полиция инкриминирует им. При этом у двоих фигурантов в справке указано, что они занимались педагогической деятельностью.

«Кэмерон Амейе, 33 года, из Блумингдейла, координатор программ Youth Rise в Общественном колледже округа Пассаик, обвиняется по одному пункту обвинения в склонении к совершению противоправных действий второй степени и одному пункту обвинения в покушении на совершение противоправных действий сексуального характера в отношении ребенка третьей степени», — говорится в справке об одном из задержанных.

«Джозеф Дависсин, 46 лет, из Ист-Брансуика, учитель средней школы в Элизабет, обвиняется по одному пункту обвинения в склонении к совершению противоправных действий второй степени и одному пункту обвинения в покушении на совершение противоправных действий сексуального характера в отношении ребенка третьей степени», — указано в другой ориентировке.

Читайте также:

Педофил на коляске: мать помогала сожителю насиловать дочку на камеру

«Улей» растлительницы: школа мюзикла оказалась приманкой для детей

Делал компост из геев: Санта-садовник оказался маньяком-расчленителем