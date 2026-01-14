Мать сослалась на детскую шалость: мальчик лишился ног из-за пыток отчима

Блогерша собрала деньги для покупки квартиры молодому человеку, который лишился ног из-за жестокости отчима. NEWS.ru рассказывает историю 25-летнего петербуржца Александра.

Отчим заставлял есть свой кал

Отчим в жизни Александра появился в 2002 году. Первое время в семье все было нормально, но позже мужчина попал в тюрьму, а когда вернулся на свободу, запил. В результате он стал очень жестоким, начал заниматься рукоприкладством и изощренно наказывал мальчика за малейшие провинности.

Периодически Сашу закрывали в шкафу, лишали еды и даже не давали выходить в туалет. Справлять естественные потребности он должен был под себя. После отчим макал мальчика лицом в эти испражнения. Позже наказания стали еще более жестокими. По словам Александра, отчим пытал его мылом, запирался с ним в ванной и заставлял есть кал.

Часто отчим заставлял участвовать в этих издевательствах брата Саши. Мать была свидетелем происходящего и никак не вмешивалась.

Когда Саша рассказал о том, как над ним издеваются дома, родители заверили педагогов, что речь идет об обыкновенных играх со старшим братом.

Остался без ног

Все издевательства мальчик терпел до восьми лет. Потом он решил сбежать из дома. Он попытался спуститься по антенному кабелю с высоты седьмого этажа. Но в определенный момент Сашу заметил отчим, и мальчик от страха отпустил кабель. Свидетелем падения стала соседка, которая и вызвала скорую.

«Попытались завести уголовное дело, но мать, ссылаясь на то, что это детская шалость, выгородила своего мужа. А я просто испугался, не понимал, что делать. Говорил, что мне скажут», — рассказывает молодой человек.

Результатом падения стали перелом шести позвонков, тазобедренной кости, ног. Кроме того, мальчику ампутировали ноги, удалили мочевой пузырь и одну почку.

Мама отпустила за пенсию

В 17 лет, после того как Саша согласился передать матери всю свою пенсию по инвалидности, она разрешила ему отправиться на съемки проекта о людях с инвалидностью в Санкт-Петербурге.

В Северной столице молодой человек смог устроиться работать курьером и вел Tik-Tok о своей жизни. Совокупные доходы позволяли ему самостоятельно снимать квартиру и обеспечивать свою жизнь. Но в 2022 году платформа ликвидировала возможность монетизации контента для российских блогеров.

Сейчас Александр пытается зарабатывать на продаже своих картин, но средств на жизнь все равно не хватает. Блогерша-филантроп Елена Тришина решила объявить сбор средств на покупку квартиры для Александра, которая была бы приспособлена под его нужды.

Квартира за пару дней

За пару дней с помощью своей истории команда Тришиной и ее подписчики перевели на счет кампании 8 508 592 рубля. Это на 2 млн больше, чем изначально планировали собрать волонтеры для покупки квартиры.

«6 млн рублей пойдут на покупку квартиры в Санкт-Петербурге, сделка состоится уже в эту пятницу. В этот же день поделюсь с вами итогом нашей помощи и видео с заселением Саши в квартиру. Собранная свыше сумма в размере 2,5 млн рублей будет передана Саше в помощь на жизнь», — написала Тришина в своем Instagram (деятельность запрещена в РФ).

Она отметила, что 95% переводов в этой кампании — это суммы меньше тысячи рублей. Также блогерша попросила подписчиков не давить на Александра тем, что ему следует наказать родителей за жестокость.

«За эти годы он проделал над собой огромную работу, чтобы не свихнуться и найти силы жить дальше. У Саши такой организм, что любой стресс и переживание дает как минимум высокую температуру. Он просто хочет жить дальше свою жизнь, а сейчас мы в этом ему очень помогли. С родителями он не общается много лет, уехал от них в другой город», — пишет Тришина.

