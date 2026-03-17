Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность

Финансовую грамотность необходимо прививать до подросткового возраста, рассказала НСН психолог Анастасия Ивкина. Она посоветовала начинать объяснять, как обращаться с деньгами, примерно с трех лет.

В три-семь лет у ребенка фаза ролевой игры, поэтому лучше всего он поймет, как обращаться с деньгами, играя вместе с родителями в магазин. К 7-10 годам на первое место выходит обучающая деятельность. В этот период можно объяснять теорию, покупать книги про финансы для самых маленьких, — рассказала Ивкина.

Психолог подчеркнула, что в подростковом возрасте авторитет родителей снижается, и обучение уже не будет настолько эффективным. По ее словам, важно помогать ребенку самостоятельно сформировать отношение к финансам, а не вводить жесткие ограничения.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что детей необходимо обучать финансовой грамотности с младших классов школы, поэтапно вводя новые темы по мере взросления ребенка. По его словам, главный принцип заключается не в чтении лекций, а в вовлечении в практический процесс.