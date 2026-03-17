17 марта 2026 в 15:02

Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность

Психолог Ивкина: финансовую грамотность нужно привить до подросткового возраста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Финансовую грамотность необходимо прививать до подросткового возраста, рассказала НСН психолог Анастасия Ивкина. Она посоветовала начинать объяснять, как обращаться с деньгами, примерно с трех лет.

В три-семь лет у ребенка фаза ролевой игры, поэтому лучше всего он поймет, как обращаться с деньгами, играя вместе с родителями в магазин. К 7-10 годам на первое место выходит обучающая деятельность. В этот период можно объяснять теорию, покупать книги про финансы для самых маленьких, — рассказала Ивкина.

Психолог подчеркнула, что в подростковом возрасте авторитет родителей снижается, и обучение уже не будет настолько эффективным. По ее словам, важно помогать ребенку самостоятельно сформировать отношение к финансам, а не вводить жесткие ограничения.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что детей необходимо обучать финансовой грамотности с младших классов школы, поэтапно вводя новые темы по мере взросления ребенка. По его словам, главный принцип заключается не в чтении лекций, а в вовлечении в практический процесс.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Иран отклонил предложение США о прекращении огня
В России начали набор пациентов на персонифицированную химию
Врач перечислила главные весенние аллергены
Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
