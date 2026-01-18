Онищенко рассказал, с какими заболеваниями нельзя купаться в проруби Купаться в проруби нельзя при сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваниях

Людям с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями нельзя купаться в проруби, напомнил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, которые приводит ТАСС, также не следует окунаться «из-под палки».

Противопоказания — сердечно-сосудистые проблемы хронического плана, потому что сердце в первую очередь начинает интенсивно разгонять кровь, чтобы согреть организм; эндокринные заболевания — сосуды уже не такие адекватные, они слабо реагируют, — отметил он.

До этого иммунолог Андрей Продеус заявил, что купание в проруби в Крещение может стать фатальным для неподготовленного организма. Он призвал отказаться от окунания в ледяную воду, сравнив это по степени вреда с курением.

Ранее сообщалось, что погружение в прорубь на Крещение для многих зумеров стало способом продвинуться в соцсетях. Заведующая кафедрой народной художественной культуры и музыкального образования НГПУ этнопедагог Нина Чикунова пояснила, что сам процесс похож на модный челлендж, поэтому молодежь, даже не придавая происходящему религиозный смысл, охотно участвует в традиционном купании.